مؤسّسة فرنسيّة متخصّصة في معالجة المياه تعتزم الإستثمار في تونس

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الإربعاء، برئيس المؤسسة الفرنسية “اي ار -باور ” ليبارو مازون، المتخصصة في معالجة ورسكلة المياه المستعملة واستغلالها في انتاج الطاقة البديلة والمياه النقية عالية الجودة القابلة للاستعمال خاصة في المجال الزراعي.

وكان اللقاء الذي حضره مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب ، مناسبة قدم خلالها مازون عرضا حول الخصائص التقنية و التكنولوجية التي تعتمدها المؤسسة في نشاطها ومزاياها على المستوى الكمي والنوعي للإنتاج.

كما أعرب عن رغبة مؤسسته في الإستثمار في تونس واقامة مشروع نموذجي في هذا التخصص.

من جانبه، رحّب الوزير باهتمام هذه المؤسسة بالاستثمار بتونس، مؤكدا على إستعداد الوزارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لمرافقتها ولتوفير ما تحتاجه من احاطة وتنسيق مع باقي الهياكل المعنية لإنجاز مشروعها في أفضل الظروف.