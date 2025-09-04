عاجل/ حادثة مقتل تونسي برصاص الشرطة في مرسيليا..هذه آخر المستجدات..

افاد مدير راديو “اورو مغرب” بمرسيليا شكري الداهش، اليوم الخميس، بأن وكيل الجمهورية أقر بان اضطرابات نفسية وراء حادثة الطعن التي ادت الى مقتل المواطن التونسي (اصيل ولاية القصرين) في فرنسا برصاص الشرطة فرنسية في حادثة مرسيليا حيث تم اطلاق 5 رصاصات عليه بشكل مباشر وأردته قتيلا على الفور.

وقال شكري الداهش في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم ان وكيل الجمهورية الفرنسي نفى اي شبهة ارهاب وان الضحية يعاني من اضطرابات نفسية وسط شكوك حول الافراط في استخدام القوة من طرف الشرطة الفرنسية رغم ان لديها مجموعة من الوسائل للتحكم في الضحية ومنع استمرار العنف دون استخدام الرصاص وبشكل قاتل في حق المواطن التونسي.

كما لاحظ انه لم يتم اتخاذ الى حد اللحظة اي اجراءات بخصوص عناصر الشرطة الذين قتلوا المواطن التونسي.

ونقل بان الجالية التونسية رحبت ببيان تونس الصادر امس بخصوص الحادثة واستدعاء القائم بالاعمال في سفارة الفرنسية تونس واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما اكد ان عددا كبيرا من الجالية الجزائرية ابدت تضامنها مع المواطن التونسي الذي راح ضحية الرصاص الفرنسي اثر مناوشة مع جزائريين استخدم خلالها الة حادة للدفاع عن نفسه.