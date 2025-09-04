31 شهيدا بينهم أطفال في قصف ونيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة..# خبر_عاجل

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 31 مواطنا منذ فجر اليوم الخميس، في قصف ونيران الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من بين الشهداء ثلاثة مواطنين من منتظري المساعدات إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب خانيونس.

وفي مدينة غزة، استشهد 7 مواطنين من عائلة أبو العيش جراء قصف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حبيب في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما استشهد 4 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

أمام في مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص جيش جنوب شرق مدينة دير البلح.