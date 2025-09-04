بعد دقيقة واحدة من مغادرته الميناء: غرق يخت فاخر..

بعد دقيقة واحدة فقط من مغادرته الميناء، انقلب يخت فاخر تُقدَّر قيمته بنحو مليون دولار ليغرق سريعًا في مياه إيرغلي بولاية زونجولداك شمالي تركيا.

اليخت الفاخر “Dolce Vento” الذي يبلغ طوله 23.9 مترًا والذي استغرق بناؤه خمسة أشهر، غرق إلى عمق سبعة أمتار في البحر بعد 15 دقيقة من جنوحه.

كان على متن اليخت المالك، الذي لم يُكشف عن هويته، إلى جانب القبطان واثنين من أفراد الطاقم، وتمكن الأربعة من النجاة سباحة والوصول إلى الشاطئ دون إصابات.

وبينما فتحت سلطات الميناء تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث، رجّحت التقديرات الأولية أن يكون السبب مرتبطًا بخلل فنّي وهندسي ومشكلات في توازن اليخت.