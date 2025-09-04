رئيس الجمهورية يغادر الجزائر في اتجاه أرض الوطن..

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، العاصمة الجزائر في اتجاه أرض الوطن، وذلك بعد المشاركة في افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي ينعقد بالجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وكان في توديع رئيس الجمهورية، في مطار هواري بومدين، رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل.

وشارك رئيس الدولة في هذه الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان لرئيس الدولة، خلال حلقة نقاش انعقدت مباشرة بعد الافتتاح الرسمي للمعرض كلمة شدد خلالها بالخصوص على أن “الإنسانية اليوم في حاجة إلى إرساء نظام جديد يرتكز على قيم وتصورات جديدة، تحمي سيادة الدول وتضع حدا للحروب والانقسامات ولتسلل الكثير من الدول التي تبسط سيطرتها على ثروات إفريقيا الطبيعية”.

وأكد أن إفريقيا التي تزخر بكل الثروات، في حاجة إلى استخلاص العبر من الماضي وإرساء مقاربة جديدة تساعد على بناء مسقبل جديد ترنو إليه كل شعوبها، مبينا أن المجال لا يتسع للحديث عن الجوانب الفنية والأرقام والنسب والتفاصيل التي هي من شأن المختصين، لكنه يسمح بقراءة وجيزة لما قد يتم وضعه استشرافا لمستقبل أفضل وقد انتظمت هذه الدورة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية تحت شعار “جسر نحو فرص جديدة”، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة أكثر من ألفي عارض ووفود قادمة من 140 دولة إلى جانب أكثر م 35 ألف زائر مهني، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشارك تونس في المعرض بجناح وطني يمتد على مساحة 304 متر مربع، يضم ما يفوق 24 مؤسسة مصدرة، من بينها 12 شركة صغرى ومتوسطة 8 حرفيين و 4 شركات ناشئة إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الوطنية ( اللجنة الوطنية لزليكاف، غرف التجارة والصناعة، مركز النهوض بالصادرات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية.