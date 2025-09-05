سفينة إنقاذ إيطالية ضخمة تنضم إلى ”أسطول الصمود” المتجهة للقطاع..

أعلن أسطول الصمود العالمي، أن منظمة الطوارئ الإيطالية “إيميرجنسي” (غير حكومية)، سترسل سفينتها المخصصة للإنقاذ “لايف سبورت”، للانضمام إلى الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.

وقال الأسطول، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، “سترسل منظمة الطوارئ الإيطالية إيميرجنسي، سفينتها المخصصة للإنقاذ (لايف سبورت)، البالغ طولها 51 مترا، للانضمام إلى الأسطول” المتجه إلى غزة. وأضاف “تُستخدم السفينة عادة في عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط، لكنها ستقدم هذه المرة دعما طبيا ولوجستيا”.

وتنضم السفينة بذلك إلى الأسطول الذي يضم عشرات القوارب ومئات الأشخاص من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ. وفي وقت سابق الخميس، أعلن أسطول الصمود العالمي، انضمام ماندلا مانديلا حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا إلى قافلة الأسطول.

ويواصل أسطول الصمود العالمي رحلته في البحر الأبيض المتوسط لليوم الرابع على التوالي، بعد أن انطلقت نحو 20 سفينة الأحد الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوة، شمال غربي إيطاليا فجر الاثنين. ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن قافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.