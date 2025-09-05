قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 18 فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية..# خبر_عاجل

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني, اليوم الجمعة, أكثر من 18 فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية ‘وفا’

وأوضح ذات المصدر, أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت حملة اعتقالات واسعة في قرية حارس, غرب سلفيت, طالت أكثر من 15 فلسطينيا, بينهم رئيس مجلس قروي, حارس عمر سمارة, ونائب رئيس المجلس القروي, تيسير كليب, وعضو المنطقة التنظيمية, أيسر شملاوي, إلى جانب عدد كبير من أبناء القرية, عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 22 و 38 عاما من قرية المغير, شمال شرق رام الله, وذلك عقب دهم منازلهم في القرية وتفتيشها.

و نقلت ‘وفا’ عن نائب رئيس مجلس قروي, المغير مرزوق أبو نعيم, قوله, ” إن قوات الاحتلال تمركزت عند السهل الغربي للقرية ومنعت الأهالي من الوصول لأراضيهم, فيما داهم عشرات المستعمرين المنطقة وشرعوا بسرقة “الحطب”, بحماية قوات الاحتلال الصهيوني”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير في 21 أوت الماضي, وفرضت حصارا على القرية استمر ثلاثة أيام, رافق ذلك مداهمة منازل وتهديدات وتخريب ممتلكات, واعتداء على مركبات, واعتقالات, وإغلاق مداخل إلى جانب اعتداءات من قبل المستوطنين.