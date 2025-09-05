الخارجية تستقبل عائلة الفقيد الذيبي وتسهيلات لنقل جثمانه إلى القصرين..

المرصد التونسي للمياه: تسجيل 267 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه خلال شهر أوت..

2025/09/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد عبد الواحد ذيبي شقيق ضحية إطلاق النار من قبل البوليس الفرنسي في مرسيليا عبد القادر (حسان) الذيبي، استقبال مسؤولين بوزارة الخارجية لعائلة الفقيد وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوصول جثمان الفقيد إلى مطار تونس قرطاج المقرر مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، على الساعة السادسة ونصف مساءً.

كما وفرت السلطات الجهوية بالقصرين سيارة إسعاف لنقل الضحية من العاصمة إلى القصرين، وفق المصدر نفسه.

ومن المنتظر أن تكون جنازة الضحية، يوم غد السبت، انطلاقا من العاشرة صباحا، حسب ما اكده شقيق الفقيد حسان الذيبي في تصريح لاذاعة موزاييك.

