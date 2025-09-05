عاجل/ أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى

عاجل/ حادث مرور مروع..وهذه حصيلة الضحايا..

2025/09/05 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ظلت تتحرك حول أعلى مستوياتها في أكثر من عامين تقريبا، إذ قابل ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية تراجعا في تكلفة الحبوب ومنتجات الألبان.
وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في أوت الماضي مقارنة مع 130.0 نقطة في يوليو على أساس بيانات معدلة. كما ارتفع 6.9 بالمئة على أساس سنوي.
وهذا هو أعلى مستوى منذ فيفري 2023 لكنه لا يزال أقل بنسبة 18.8 بالمئة عن الذروة المسجلة في مارس 2022 عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

سكاي نيوز

