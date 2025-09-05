بينها أسماك متعفّنة: حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بهذه الولاية.. #خبر_عاجل

قامت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية زغوان، خلال شهر أوت المنقضي بالتنسيق مع مختلف المتدخلين بـ93 زيارة تفقد صحي في إطار الوقاية من المخاطر المرتبطة بالمنتجات الغذائية والسوائل التى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة، مكنت من حجز مواد غذائية واصدار تنابيه كتابية.

وقد تمكنت الفرق الصحية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جمال النيفر لـ”وات”، من حجز 735 كيلوغراما من الأسماك المتعفنة و4500 كيلوغرام من موالح غير صالحة للاستهلاك و14 علبة عجين الصنوبر الحلبي “الزقوقو”، منتهية الصلاحية، إلى جانب بعض المواد الأخرى لا تتوفر فيها الشروط الصحية للاستهلاك.

وذكر النيفر أنّ زيارات المراقبة أسفرت أيضا عن رفع 4 مخالفات صحية وإصدار5 تنابيه كتابية، لتفادي إخلالات صحية، شملت بعض المطاعم والمقاهي بالجهة، كما رفع أعوان المراقبة 13 عينة من مياه الشرب غير المعلبة لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامتها وصلوحية استهلاكها، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن كل الحالات المشبوهة لمواد أو منتجات غذائية قد تضر بصحة الإنسان.