ممثّلة فرنسية شهيرة تنضم الى اسطول الصمود من تونس نحو غزّة.. #خبر_عاجل

أعلنت الممثلة الفرنسية أديل إينيل أنها ستبحر من تونس إلى قطاع غزة على متن أسطول “الصمود العالمي” لتُرسل للفلسطينيين في القطاع المحاصر رسالة مفادها أنّ الإنسانية ما تزال حاضرة.

وقالت الممثلة والناشطة لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 “في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، قررتُ الصعود على متن إحدى السفن التابعة لمهمة أسطول الصمود العالمي الإنسانية”.

ومن المقرر أن ينطلق الأسطول من تونس يوم الأحد، بعد أن كان من المقرر أن يكون يوم الخميس الماضي لكنّ الموعد تأجّل بسبب الأحوال الجوية وتأخّر انطلاق الأسطول من برشلونة، والذي من المقرر أن ينضم إليه الناشطون من تونس في البحر.

وقالت إينيل “هدفنا هو توفير الغذاء والدواء لسكان غزة الذين يعانون من مجاعة تسببت بها الحكومة الإسرائيلية عمدا”.

وكانت إينيل وصلت إلى تونس مساء الأحد، وشاركت في تدريب ليومين بهدف التحضير للعملية.

وعُرف عن إينيل التي برزت في فيلم “بورتريه دو لا جون فيي آن فو” مغادرتها حفلة توزيع جوائز سيزار بنسختها الخامسة والأربعين عام 2020، معبرة عن استيائها من فوز رومان بولانسكي الذي تتهمه نساء عدة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم “جاكّوز”. وابتعدت منذ ذلك الحين عن السينما.

وقالت الممثلة “نحن متّحدون في رغبتنا في العمل سلميا لفتح ممر إنساني وكسر الحصار غير القانوني الذي تفرضه اسرائيل على غزة”.

ومن بين المشاركين من عشرات الدول على متن سفن الأسطول، الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، بالإضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات عامة.

من المتوقع أن ينطلق أكثر من مئة شخص من تونس يوم الأحد، ومن المفترض أن تصل سفن أسطول “الصمود العالمي” إلى غزة في منتصف سبتمبر لإيصال مساعدات إنسانية، بعد أن منع الكيان المحتلّ محاولتين لإيصال مساعدات في جويلية.