تراجع طفيف في نسبة التضخّم خلال شهر أوت.. #خبر_عاجل

بلغت نسبة التضخم عند الإستهلاك العائلي في تونس 2ر5 بالمائة خلال أوت 2025 بعد ان كانت في حدود 3ر5 بالمائة خلال شهر جويلية 2025 في حين سجل مؤشر أسعار الإستهلاك، خلال شهر أوت 2025، ارتفاعا بنسبة 3ر0 مقارنة بشهر جويلية 2025 .

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، في بيان نشره الجمعة نسبة التضخم لشهر اوت 2025 ، بالأساس، إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9ر8 بالمائة خلال شهر اوت 2025 مقابل 1ر9 بالمائة خلال شهر حويلية 2025 .

وساهم تراجع أسعار مجموعة وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة في تسجيل نسبة التضخم لشهر اوت 2025 ببلوغ 4ر5 مقابل 9ر5 بالمائة خلال شهر جويلية 2025 علما أن مجموعة المواد الغذائية حافظت على نفس نسق الزيادة في الأسعار بنسبة 9ر5 بالمائة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الإنزلاق السنوي، بنسبة 9ر5 بالمائة ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 23 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 2ر20 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة 4ر13 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 8ر10 بالمائة في حين تراجعت في المقابل أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أوت 2025 ،ارتفاعا بنسبة 1ر5 بالمائة بالانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 2ر5 بالمائة في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7ر4 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6ر10 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر أوت 2025 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا إلى مستوى 4ر5 بالمائة بعد أن كان 6ر5 بالمائة خلال الشهر الفارط.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمائة مقابل 1ر8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8ر6 بالمائة مقابل 2ر0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك، خلال شهر أوت 2025، ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2025 ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5ر1 بالمائة وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1 بالمائة وقد تراجعت وفي المقابل أسعار الملابس والاحذية بنسبة 6ر4 بالمائة تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الصيفية.

وارتفع مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5ر1 بالمائة خلال خلال اوت 2025 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 7ر7 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 2ر7 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 9ر1 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9ر1 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 2ر1 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1ر1 بالمائة.

وارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 1 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 8ر1 بالمائة وأسعار الأدوات المدرسية بنسبة 3ر1 بالمائة وفق المعهد.

وتراجعت، في المقابل، أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6ر4 بالمائة تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الصيفية حيث تراجعت أسعار الملابس بنسبة 7ر4 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 4ر5 بالمائة.

وساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2 بالمائة و 6ر1 بالمائة في حين ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم حسب نظام التسعيرة قدرت، على التوالي، بنسبة 1ر3 بالمائة و 7ر1 بالمائة.