عاجل/ إنذار بإخلاء برج مكة في غزة تمهيدا لقصفه

تلقى فلسطينيون غرب مدينة غزة اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء برج مكة تمهيداً لقصفه، في أحدث تصعيد للعمليات العسكرية في القطاع.

وكان وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق أن ”إسرائيل “فتحت باب الجحيم على غزة”، وذلك قبل أن يدمر الجيش برج المشتهى، أحد أكبر المباني في المدينة.

وقال كاتس في بيان: “سُلِّم أول إشعار إخلاء إلى مبنى إرهابي شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم. عندما يُفتح الباب لن يُغلق، وستستمر عمليات الجيش حتى تقبل حماس شروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها، وإلا فسيتم تدميرها”.

سكاي نيوز