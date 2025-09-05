عاجل/ إنذار بإخلاء برج مكة في غزة تمهيدا لقصفه

الليلة: أمطار متفرقة بهذه المناطق..

2025/09/05 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

A missile explodes in Gaza City during an Israeli air strike on October 8, 2023. srael, reeling from the deadliest attack on its territory in half a century, formally declared war on Hamas Sunday as the conflict’s death toll surged close to 1,000 after the Palestinian militant group launched a massive surprise assault from Gaza. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

تلقى فلسطينيون غرب مدينة غزة اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء برج مكة تمهيداً لقصفه، في أحدث تصعيد للعمليات العسكرية في القطاع.
وكان وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق أن ”إسرائيل “فتحت باب الجحيم على غزة”، وذلك قبل أن يدمر الجيش برج المشتهى، أحد أكبر المباني في المدينة.
وقال كاتس في بيان: “سُلِّم أول إشعار إخلاء إلى مبنى إرهابي شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم. عندما يُفتح الباب لن يُغلق، وستستمر عمليات الجيش حتى تقبل حماس شروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها، وإلا فسيتم تدميرها”.

سكاي نيوز

