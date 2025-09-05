عاجل/ أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى

جامعة الحرفيين تدعو رئيس الدولة إلى التدخل للكف عن مقاضاة أصحاب المؤسسات جزائيا..

الخارجية تستقبل عائلة الفقيد الذيبي وتسهيلات لنقل جثمانه إلى القصرين..

تنبيه هام..توقّف جولان الخط ت.ح.م بين محطتي ”خير الدين” و ”المرسى الشاطئ”

عاجل/ أسطول الصمود يوجّه نداء الى الجماهير الرياضية ومجموعات “الالتراس”

2025/09/05 أهم الأخبار, تونس, فلسطين, مجتمع

دعا أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، الجماهير الرياضية ومجموعات “الالتراس” (مجموعات المُشجعين)، إلى إعداد “بوندرولات” ورسائل وأعلام ضخمة (لا تتجاوز 10 أمتار) ، تحمل مضامين دعم للقضية الفلسطينية وصُمود سُكان قطاع غزة، ليتّم حملها على متن سفن الأسطول طوال رحلته نحو كسر الحصار.
وأكدّ أسطول الصمود المغاربي، في بلاغ نشره اليوم الجمعة في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنّ الجماهير الرياضية كانت دائما في طليعة المساندين للقضية الفلسطينية، من قافلة الصمود وصولا إلى أسطول الصمود، داعيا إيّاهم إلى الحضور المكثّف والمشاركة الفاعلة في فعاليات توديع الأسطول يوم الأحد القادم (7 سبتمبرالجاري)، حتى يكونوا في قلب المعركة ومنبرا للصوت الحرّ.
الأسطول دعا في بلاغ سابق له اليوم، القباطنة والربابنة وميكانيكيي السفن والبحّارة وطواقم السفن في كافة دول المغرب العربي، وكل أبناء البحر، إلى المشاركة في هذا العمل الإنساني والتطوع بخبراتهم وجهودهم في سبيل هذه الرسالة النبيلة. ومن المنتظر أن ينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، من تونس يوم الأحد 7 سبتمبر الجاري في اتجاه غزة ، بعد انطلاق الأسطول العالمي من برشلونة يوم 1 من نفس الشهر، بمشاركة ناشطين من أكثر من 40 دولة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn