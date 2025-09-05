عاجل/ إقرار هذه الإجراءات للحدّ من العنف في الملاعب

أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الجمعة بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاجتماع التحضيري المنعقد بمقر وزارة الداخلية خلال شهر اوت المنقضي، وذلك للتباحث في جملة من المقترحات والإجراءات العملية والتدابير الإدارية والميدانية، الهادفة إلى مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب، وذلك ضمانا لحسن سير الموسم الرياضي 2025-2026 والحفاظ على الأمن العام.

وخلص الاجتماع وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي إلى جملة من القرارات، أبرزها :

– مراجعة المجلة التأديبية وعرضها على أقرب مكتب جامعي منعقد يتم بمقتضاها التنصيص على تشديد العقوبات على الجمعيات الرياضية والتي قد تصل إلى خصم النقاط .

– إحداث فريق تواصل على الميدان يتكوّن من حكم المباراة والمراقب والمنسق العام للمقابلة ومسؤول أمني، يتولى إدارة المقابلة رياضيا وأمنيا ولوجستيا وإجراء كل ما يستوجب لادارة المباراة في أحسن الظروف.

– عرض القانون الأساسي للمنسّقين العامين على أنظار الوزارات المعنية.

– دعوة رؤساء الأندية والمنابر الإعلامية إلى تجنّب التصريحات النارية وتجنّب كل ما من شأنه أن يساهم في تأجيج الوضع العام.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة ،على ضرورة تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يتسبّب في أعمال العنف أو يرتكبها، بهدف وضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدّد الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات.

كما أشار إلى أنّ جلسات قادمة ستُعقد مع جامعتي كرة اليد والسلة للعمل على الحدّ من ظاهرة العنف في القاعات الرياضية أيضًا.

ودار الاجتماع بحضور عدد من اطارات الوزارة والقيادات الامنية السامية بوزارة الداخلية وممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والادارة الوطنية للتحكيم.