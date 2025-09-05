عاجل/ وزير الداخلية: تحديّات تواجهها بلادنا تفرض التحلّي باليقظة الدائمة

قال وزير الداخلية خالد النوري في كلمة له اليوم الجمعة، بمناسبة اشرافه على الاحتفال بالذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس الوطني، ان التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا في ظل المتغيرات الإقليمية و الدولية تفرض التحلي باليقظة الدائمة و التشبع بروح المثابرة ونكران الذات و العمل في كنف الانسجام و التكامل التام بين جميع مكونات المؤسسة الأمنية و باقي مؤسسات الدولة للوقوف سدا منيعا أمام جميع المتربصين بوطننا العزيز.

وأضاف الوزير أن هذه الذكرى تتزامن مع تخرج الدورة 75 لعرفاء الحرس الوطني داعيا أفراد هذه الدفعة الى المحافظة على شرف الانتماء للمؤسسة الأمنية وتكريس حياتهم المهنية لخدمة الوطن و نكران الذات حفاظا على مناعته وان يكونوا قدوة للأجيال القادمة.

وشدد النوري على أن السهر على حماية الممتلكات و الأشخاص و الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن من صميم العمل الأمني و جوهره واستدامة الامن و الاستقرار ، متابعا : لا تدخروا أي جهد لينعم مواطنونا بالسكنية و الرخاء و كونوا دائما مثالا للانضباط و المسؤولية و التفاني في أداء الواجب.