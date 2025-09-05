الساحة الإعلامية تفقد المخرج التلفزيوني الكبير محمد الحاج سليمان

فقدت الساحة الإعلامية والتلفزة التونسية اليوم، الجمعة، المخرج التلفزيوني الكبير محمد الحاج سليمان.

ويُعتبر الفقيد من أوائل المخرجين الذين رافقوا انطلاقة التلفزة التونسية سنة 1966 إلى جانب عبد الرزاق الحمامي وسالم الصيادي.

أخرج الفقيد طيلة مسيرته الطويلة في التلفزة العديد من البرامج والمنوعات التلفزيونية مع ألمع نجوم التنشيط على غرار المرحوم نجيب الخطاب وحاتم بن عمارة وهالة الركبي .

من أبرز أعماله الدرامية مسلسل غادة سنة 1994، الذي كان من بطولة الراحليْن فتحي الهداوي ومنصف الأزعر.

هذا وسيتم تشييع جثمانه الطاهر غدا السبت إثر صلاة الظهر إلى مقبرة قمرت في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.