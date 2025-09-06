عاجل/ تزامنا مع العودة المدرسية: نقابات التربية تعلن عن هذه الخطوة الاحتجاجية

دعت نقابات التربية بجميع أسلاكها المجتمعة أمس الجمعة 5 سبتمبر 2025 بإشراف قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى عقد اجتماعات عامة مشتركة داخل المؤسسات التربوية يوم السبت 13 سبتمبر 2025 تحت إشراف الهياكل النقابية لتدارس الوضع التربوي و تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار.

من جهتها نددت النقابات المجتمعة، والتي تضم 9 أسلاك وهي القيمون والقيمون العامون ونقابة التعليم الأساسي ونقابة التعليم الثانوي ونقابة عملة التربية ومتفقدو التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمرشدون، بما اعتبرته انفرادا من طرف سلطة الإشراف بالشأن التربوي ونسف مبدأ التفاوض والتشاركية والتفافها على الاتفاقيات الممضاة بينها وبين الطرف الاجتماعي داعية وزارة التربية إلى العودة للتفاوض الجدي والمسؤول واحترام الحق النقابي.

كما حمل المجتمعون الوزارة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع من توتير للمناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية و يتهدد العودة المدرسية والسنة الدراسية وفق بيان صادر في الخصوص.