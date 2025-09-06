مركز الإرشاد الجبائي يتلقّى أكثر من 15 ألف مكالمة

كشفت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية، أن مركز الارشاد الجبائي عن بُعد التابع لها على الرقم 400 100 80 ، تلقى خلال الأشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية 15763 مكالمة .

وأفادت الادارة العامة للأداءات، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ‘فايسبوك’، بأن مركز الارشاد الجبائي تلقى الى أواخر شهر أوت المنقضي، 15743 مكالمة بنسبة استجابة فاقت 99 بالمائة.

وتلقى المركز، الى أواخر الشهر الفارط ومنذ بداية السنة الحالية، 7369 مكالمة من أشخاص طبيعيين و8394 مكالمة من أشخاص معنويين .

ولاحظت الادارة العامة للاداءات، أنه تم خلال شهر أوت المنقضي، تلقي المركز 1186 مكالمة بزيادة بنسبة 18.2بالمائة مقارنة بشهر أوت من سنة 2024 .

ومركز الارشاد الجبائي، هو مركز نداء تابع للادارة العامة للاداءات يشرف عليه اطار برتبة وامتيازات مدير ادارة مركزية .

وترتكز مهمته أساسا في الرد على تساؤلات المطالبين بالاداء الواردة عن طريق الهاتف (81.100.400 ) أوالبريد الالكتروني والمتعلقة بمجالي الجباية والاستخلاص ومعالجة التساؤلات الواردة عبر البريد الالكتروني الى جانب مساندة المطالبين بالاداء في اطار اجراءات التصريح ورفع الاداء عن بعد .