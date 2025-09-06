عاجل/ ارتفاع حصيلة شهداء التجويع في غزة

استُشهد خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 فلسطينيين بينهم طفل بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي شهداء المجاعة إلى 382 شهيدا من بينهم 135 طفلًا.

وأفادت وكالة وفا الرسمية، بأن حالات سوء التغذية والمجاعة تصل تباعا إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في القطاع الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

كما استشهد 9 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون اليوم السبت، في قصف متواصل لمدينة غزة وخان يونس على يد الاحتلال الصهيوني.

وقد أنذر جيش الاحتلال، المواطنين بإخلاء برجي السوسي والرؤيا والخيام المجاورة في مدينة غزة تمهيدا لقصفهما، في تصعيد متواصل يستهدف ما تبقى من الأبراج، في خطوة تأتي لإجبار المواطنين على النزوح.