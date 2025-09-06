عاجل/ الخطوط التونسية تنشر وضعيتها المالية

قامت شركة الخطوط التونسية بنشر وضعيتها المالية إلى حدود يوم 31 ديسمبر 2021 مساء أمس الجمعة، على موقع بورصة تونس، والتي أظهرت نتيجة صافية سلبية بقيمة 335 مليون دينار.

وبحسب معطيات الخطوط التونسية، فقد سجلت عائداتها ارتفاعا بنسبة 7ر20 بالمائة، حيث انتقلت من 6ر530 مليون دينار خلال سنة 2020 إلى 5ر640 مليون دينار خلال سنة 2021.

ويُعزى هذا الارتفاع بالأساس، إلى زيادة عائدات نشاط النقل خلال سنة 2021، نتيجة ارتفاع الإنتاجية الإجمالية بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، وارتفاع عدد المسافرين بنسبة 10 بالمائة مقارنة بنفس السنة.

جدير بالذكر، أن رقم معاملات الناقلة الوطنية قد سجل ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، ليصل إلى 7ر403 مليون دينار ، بفضل ارتفاع عدد المسافرين الذي تجاوز عددهم 660 ألف مسافر.