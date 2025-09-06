عاجل/ هيئة السوق المالية: “احذروا أي عرض استثماري مُغر”

دعت هيئة السوق المالية، السبت، المستثمرين الى توخي اقصى درجات الحيطة والحذر ازاء اي عرض استثماري مغر، خاصة اذا كان يتضمن وعودا بتحقيق عوائد مرتفعة على نحو غير مألوف.

وشددت الهيئة في بلاغ صادر عنها، على وجوب اتخاذ المستثمرين لقراراتهم الاستثمارية عن دراية والمام واوصت باعتماد قواعد اليقظة الضرورية قبل الاقدام على اي توظيف، مذكرة في هذا الصدد، بعدم امكانية تحقيق مردودية مرتفعة دون التعرض الى مستوى مرتفع من المخاطر.

ويتعين على المستثمرين، وفق المصدر ذاته، التاكد من توفر الحد الادنى من المعلومات حول المنتجات المعروضة وقراءة العقود والاتفاقيات بعناية قبل امضاءها، مع ايلاء اهتمام خاص بالشروط التعاقدية والتعريفات المطبقة، وعدم توظيف اموالهم الا في الاستثمارات التي يدركون خصائصها بوضوح.

وحثت الهيئة، على وجوب التثبت من كيفية تقييم المنتج المالي المقترح وصيغ التفويت فيه واجال ذلك، فضلا عن الحرص على التواصل مع المهني المكلف بالعملية اثناء فترة الاستثمار للتحقق من مدى تطابقه مع اهدافهم الاستثمارية وأوصت في ذات السياق، المستثمرين بضرورة المطالبة بتمكينهم من ولوج امن الى الانترنت يتيح لهم متابعة العملية المنجزة على حساباتهم بصفة يومية.