عاجل/ أسطول الصمود العالمي يقترب من المياه الاقليمية التونسية

عاجل/ ترامب: “نُجري مفاوضات متعمّقة للغاية مع حماس”

اليوم: الحرارة تصل 40 درجة وأمطار بعد الظهر بهذه المناطق..

عاجل/ زلزال جديد يضرب أفغانستان

أمطار منتظرة الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل

2025/09/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتواصل نشاط الخلايا الرعدية ليل السبت بالوسط الغربي ومحليا بمرتفعات الشمال الغربي وكذلك بالجنوب الغربي وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد لتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية للوسط والجنوب في بداية الليل ثم يكون الطقس لاحقا مغيما جزئيا بأغلب المناطق.
وحسب النشرة المسائية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة ليلا بين 23 و28درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات.
وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر مضطربا في منطقة سرات وقليل الاضطراب فهادئا ببقية السواحل.

