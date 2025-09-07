التوقعات الجوية لهذا اليوم..

يكون الطقس اليوم الأحد مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

والريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه بعد الظهر إلى القطاع الشمالي كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

أما البحر قليل الاضطراب.

في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 41 درجة ببقية الجهات.