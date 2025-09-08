بشرى للمواطنين بخصوص التزود بهذه المواد..#خبر_عاجل

رفعت وزارة التجارة بنسبة 25 بالمائة من الكميات الشهرية الموزعة من السكر العائلي من 10 آلاف إلى 12 الف و500 طن، كما قامت بتخزين حوالي 12 ألف طن من مادة البطاطا إضافة لمخزونات التبريد لدى الخواص استعدادا للفجوة الخريفية، حسب ما أكده مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي.

وقال المتحدث في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، إنه تم توزيع كمية استثنائية من القهوة تبلغ 100 طن لفائدة صغار محمصي القهوة و50 طن لفائدة المساحات التجارية الكبرى وذلك لتحسين مشهد العرض، وفق تعبيره.

وبخصوص اللحوم الحمراء، أفاد الطرابلسي أنه سيتم توزيع 20 طن أسبوعيا من لحوم الضأن المبردة الموردة بأسعار تفاضلية حددت ب38،900 دينارا للكغ.

وفي ذات السياق، كشف رمزي الطرابلسي أنه تم توزيع أكثر من 34 طن من لحوم الأبقار خلال الفترة الصيفية.

وتابع الطرابلسي أن الوزارة ستواصل توزيع الكميات التعديلية من اللحوم الحمراء خلال الفترة القادمة لتعديل السوق.