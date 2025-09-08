ألكاراز يهزم سينر ويحرز لقبه الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة

تغلب كارلوس ألكاراز 6-2 و3-6 و6-1 و6-4 على يانيك سينر في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة يوم الأحد ليستعيد صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من اللاعب الإيطالي الذي لم يتمكن من الدفاع عن لقبه.

وعلى غرار لقبه الأول في فلاشينغ ميدوز عام 2022 الذي سمح له باعتلاء صدارة التصنيف العالمي، عاد ألكاراز للقمة بعد التتويج بلقبه السادس في البطولات الكبرى وأحكم قبضته على صراعه التنافسي مع سينر.

وأصبح ألكاراز (22 عاما) ثاني أصغر لاعب في عصر الاحتراف الذي بدأ عام 1968 يفوز بستة ألقاب كبرى بعد بيورن بورغ، كما أنه وضع حدا لسلسلة انتصارات سينر المذهلة التي بلغت 27 مباراة متتالية على الملاعب الصلبة في البطولات الكبرى، مما أثر على الموسم الرائع للاعب الإيطالي.

ويغادر اللاعب الإسباني نيويورك بعد سلسلة بلغت 13 انتصارا متتاليا وسبعة ألقاب وست هزائم فقط في 2025.