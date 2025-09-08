أسطول الصمود يعلن إيقاف التبرعات بجميع أنواعها..ويوجه هذه الرسالة..

غدًا الأحد: شبكة التصدي لمنظومة التطبيع تنظّم اعتصاماً جديداً أمام السفارة الأمريكيّة…

2025/09/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي بتونس في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن إيقاف قبول التبرعات بجميع أنواعها، ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلام.

ووجهت الهيئة، جزيل الشكر والامتنان إلى كل التونسيات والتونسيين الذين لبّوا النداء وعبّروا عن أسمى معاني المساندة والتضامن لإنجاح أسطول الصمود المغاربي.

وأشارت الهيئة الى أن كل ما قدمتموه يظل شاهدا على نُبل القضية وروح التضامن ويجدّد العهد على المضي قدما في درب الحريةّ.

ويشار الى أن أسطول الصمود المغاربي سينطلق من تونس يوم الأربعاء 10 سبتمبر الجاري بعد أن تم تأجيل موعد انطلاقه لأسباب تقنية وتنظيمية.

