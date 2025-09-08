سامسونج تكشف عن ‘Galaxy S25 FE’ بتقنيات ‘Galaxy AI’ وكاميرا احترافية لتجربة رائدة متكاملة

ذكاء اصطناعي متقدّم: توفر تقنيات ‘Galaxy AI’ مساعدًا ذكيًا متعدد الوسائط ورؤى مخصصة، مع حماية خصوصية المستخدم من خلال تقنية التشفير المحسّنة ‘Knox Enhanced Encryption Protection’.

إبداع مدعوم بالذكاء الاصطناعي: توفّر ميزة ‘ProVisual Engine’ المحدَّثة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، صور سيلفي مذهلة حتى في الإضاءة المنخفضة بفضل وضع تقليل التشويش. كما تقترح ميزة ‘Generative Edit’ تعديلات ذكية لإزالة العناصر غير المرغوب فيها وتعبئة الخلفيات بسلاسة.

أداء قوي يدوم: تم تصميم ‘Galaxy S25 FE’ ليتحمّل الاستخدام اليومي لساعات طويلة، بفضل بطارية بسعة 4,900 مللي أمبير، وغرفة تبريد بالبخار أكبر حجمًا، وهيكل مقوّى بإطار ‘Armor Aluminum’ عالي المتانة.

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق هاتف ‘Galaxy S25 FE’، أحدث إضافة متاحة ضمن سلسلة ‘Galaxy S25’. ويأتي الهاتف مزوّدًا بواجهة ‘One UI 8’ التي تتضمّن أحدث تجارب ‘Galaxy AI’، ليقدّم للمستخدمين مساعدًا ذكيًا شخصيًا بقدرات متعددة الوسائط.

وتم تصميم هاتف ‘Galaxy S25 FE’ لتمكين المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم والوصول إلى مستويات جديدة من التميّز، حيث يقدّم أدوات تحرير قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ميزة ‘Generative Edit’و ‘Instant Slow-mo’. كما توفّر الكاميرا الأمامية المطوّرة بدقة 12 ميجابكسل، والمدعومة بمحرك الصور الذكي ‘ProVisual Engine’، تجربة سيلفي محسّنة. ويضمن الهاتف أداءً سلسًا واستجابة عالية بفضل بطارية بسعة 4,900 مللي أمبير وغرفة تبريد بالبخار أكبر بنسبة تزيد عن 10%، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، ما يتيح للمستخدمين التعبير عن أفكارهم الإبداعية والاستمتاع والبقاء على اتصال أثناء التنقل.

وقال جاي كيم، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس مكتب تجربة العملاء في وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج للإلكترونيات: “يقوم ‘Galaxy S25 FE’ بدور مهم كبوابة للدخول إلى منظومة ‘Galaxy AI’ المتكاملة، مما يجعل هذه التجارب متاحة لشريحة أكبر من المستخدمين. ومن خلال تجارب مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات متقدّمة للتصوير والتحرير، يقدّم الهاتف مستويات جديدة من الراحة والإبداع في الحياة اليومية.”

تجارب يومية سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

مع دمج تقنيات ‘Galaxy AI’ في هاتف ‘Galaxy S25 FE’، وتحسينها عبر واجهة ‘One UI 8’ ووكلاء الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، بات بإمكان عدد أكبر من المستخدمين الدخول إلى عصر جديد من التفاعل السلس، حيث تتكامل الأوامر الصوتية والتفاعل باللمس والعناصر البصرية لتبسيط المهام اليومية وتحسينها، وجعلها أكثر سلاسة من أي وقت مضى.

• تتيح ميزة ‘Gemini Live’ إجراء محادثات مرئية بشكل مباشر، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، حيث يمكن للجهاز أن يرى ما يراه المستخدم، ما يسهّل طرح الأسئلة استناداً إلى المحتوى المعروض. فعلى سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في اختيار الملابس المناسبة لرحلتك المقبلة، ما عليك سوى توجيه الكاميرا نحو خيارَين وسؤال: “أي زيّ أنسب للطقس في سيول؟” لتتلقى إجابة مباشرة من ‘Gemini’، تقدم لك إرشادات ذكية وتفاعلية تدعم نمط حياتك اليومي بسلاسة.

• تُتيح ميزة ‘Now Bar’ عرض معلومات مهمة مباشرة من شاشة القفل، مثل التحديثات ذات الصلة، مع إمكانية تخصيصها لعرض الإشعارات الحيّة، والموسيقى، وأنماط الاستخدام والمزيد. أما ميزة ‘Now Brief’، فتوفّر تحديثات يومية مخصصة تشمل حركة المرور، والتذكيرات، والمواعيد المسجلة في التقويم، وبيانات اللياقة البدنية.

من خلال ميزة ‘Circle to Search with Google’، تظهر المعلومات المفيدة أثناء اللعب في الوقت والمكان المناسبين. ما عليك سوى رسم دائرة حول العنصر أو التحدّي على الشاشة، لتصل فوراً إلى الإرشادات والاستراتيجيات، وكل ذلك ضمن نافذة منبثقة تتيح لك مواصلة اللعب دون انقطاع.

تم تصميم هذه الأدوات الذكية لتعزيز التواصل، وزيادة الإنتاجية، وتسهيل التفاعلات اليومية مع القدرة على التكيّف مع احتياجات كل مستخدم على حدة. كما أنها مدعومة بحماية جديدة كلياً للميزات الشخصية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

تتيح ميزة ‘Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)’ إنشاء بيئات تخزين مشفّرة وخاصة بالتطبيقات داخل منطقة التخزين الآمنة في الجهاز، ما يضمن أن يتمكن كل تطبيق من الوصول إلى بياناته الحساسة فقط دون غيرها. وتدعم ‘KEEP’ محرك البيانات الشخصية ‘Personal Data Engine (PDE)’ من ‘Galaxy’، لحفظ بيانات المستخدم وتفضيلاته بالكامل على الجهاز، وتأمينها من خلال وحدة ‘Knox Vault’. وتتكامل هذه الحلول معاً لتوفير مستوى معزز من الأمان والخصوصية في عالم رقمي يشهد تطوراً متسارعاً.

مصمم لتعزيز الإبداع على كل المستويات

يقدّم ‘Galaxy S25 FE’ تجربة تصوير فائقة، بفضل أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي في محرك ‘ProVisual’ والكاميرا الأمامية المحسّنة بدقة 12 ميجابكسل، التي تلتقط صور سيلفي آسرة بوضوح أعلى. كما يرفع الهاتف من مستوى ميزة ‘Nightography’ الشهيرة من ‘Galaxy’، حيث يساهم وضع تقليل التشويش في تحسين جودة اللقطات الليلية، بينما يقدّم ‘Super HDR’ في الفيديو ألواناً وتبايناً نابضين بالحياة في كل إطار. وتعمل ميزة ‘Photo Assist’ على تحسين تجربة تعديل الصور على الجهاز بدقة وسهولة، ما يعزز من قدرات المستخدم الإبداعية ويحوّل رؤاه بسلاسة إلى واقع.

تتيح ميزة ‘Generative Edit’ التعرف تلقائيًا على المارة في خلفية الصور، مع اقتراح ذكي لما يمكن إزالته، دون الحاجة إلى التحديد أو التعديل اليدوي.

كما تتيح ميزة ‘Portrait Studio’ للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية شخصية (أفاتار) بملامح واقعية وتعبيرات وجه أكثر دقة.

تمكّن ميزة ‘Instant Slow-mo’ المستخدمين من إعادة مشاهدة لحظاتهم المفضلة في مقاطع الفيديو بطريقة أكثر تفاعلاً، من خلال عرضها ببطئ بمجرد لمسة واحدة.

توفّر ميزة ‘Audio Eraser’ طريقة سهلة لتنقية الصوت في الفيديوهات، من خلال عزل عناصر صوتية محددة مثل أصوات الناس، والموسيقى، والهواء، والضوضاء الخارجية، والضجيج المحيط، ما يمنح المستخدم تحكماً دقيقاً في ما يريد تقليله أو إزالته تمامًا. وتُسهّل ميزة ‘Auto Trim’ على هاتف ‘Galaxy S25 FE’ عملية تعديل الفيديو، عبر تحديد أفضل اللحظات من المقاطع تلقائيًا.

أداء موثوق وتصميم أنيق

سواء في المهام اليومية أو الأنشطة الإبداعية، يعمل ‘Galaxy S25 FE’ على تقديم تجربة سلسة في جميع الاستخدامات. ويوفّر أداءً موثوقاً، سواء أثناء البث، أو تنفيذ المهام المتعددة، أو تعديل المحتوى.

بطارية بسعة 4,900 مللي أمبير في الساعة توفّر طاقة كافية للاستخدام اليومي بكفاءة، بينما يوفّر الشحن السلكي بقدرة 45 واط استخداماً أطول وشحناً أسرع.

ويعمل معالج الذكاء الاصطناعي بسلاسة بفضل ‘Vapor Chamber’ أكبر بنسبة تزيد عن 10%، ما يساهم في تنظيم حرارة الجهاز والحفاظ على أداء مستقر. ويعكس ‘Galaxy S25 FE’ التصميم المميز لسلسلة ‘Galaxy S25’، بهيكله النحيف والخفيف الذي يمنح المستخدم شعوراً رائعاً عند الاستخدام، تماماً كما يبدو.

تقدّم شاشة ‘Dynamic AMOLED 2X’ بقياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز تجربة مشاهدة سلسة وغامرة، بينما يوفر الإطار المعزّز الجديد المصنوع من ‘Armor Aluminum’ متانة محسّنة ولمسة تصميمية أكثر أناقة. ويعكس ‘Galaxy S25 FE’ هوية سلسلة ‘Galaxy S’ الأيقونية، مع لمسة شخصية مرِحة، ويأتي بمجموعة من الألوان الجريئة والمعبرة: أزرق ثلجي، أسود لامع، كحلي، وأبيض.

يدعم الهاتف سبعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل، إلى جانب سبع سنوات من تحديثات الأمان، لضمان أداء موثوق ومحسّن يدوم لفترة أطول.

لمن يرغب في الجمع بين هذه التجربة البصرية والصوت عالي الجودة، يمكن إقران ‘Galaxy S25 FE’ بسماعات ‘Galaxy Buds3 FE’ الجديدة كلياً للاستمتاع باتصال سلس وتجربة ترفيه متنقلة غامرة من ‘Galaxy’ كما ستتوفّر واجهة ‘One UI 8’ على المزيد من الأجهزة، بما في ذلك كامل سلسلة ‘Galaxy S25’، مع بدء طرح التحديثات اعتباراً من بداية هذا الشهر.

التوفر

سيتوفر ‘Galaxy S25 FE’ ابتداءً من 4 سبتمبر في أسواق مختارة، ويتضمن اشتراكاً لمدة ستة أشهر في خطة ‘Google AI Pro’ التي تتيح وصولاً موسّعًا إلى ميزات متقدّمة في ‘Gemini’ و‘Flow’ و‘NotebookLM’ والمزيد. ولمزيد من المعلومات حول ‘Galaxy S25 FE’، يُرجى زيارة: Samsung Newsroom، أو SamsungMobilePress.com، أو Samsung.com.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com.

المواصفات

Galaxy S25 FE

الشاشة

شاشة ‘Dynamic AMOLED 2X’ بقياس 6.7 بوصة بدقة +FHD

معدل تحديث 120 هرتز (60/120 هرتز)

ميزة ‘Vision Booster’

الأبعاد والوزن

الأبعاد: ‎76.6 × 161.3 × 7.4 ملم

الوزن: ‎190 غرام

الكاميرا

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل

• فتحة عدسة F2.2، زاوية رؤية 123 درجة

كاميرا عريضة بدقة 50 ميجابكسل

• مزودة بتثبيت بصري OIS، فتحة عدسة F1.8، زاوية رؤية 84 درجة

كاميرا مقرّبة (تيليفوتو) بدقة 8 ميجابكسل

• تقريب بصري حتى 3×، تثبيت بصري OIS، فتحة عدسة F2.4، زاوية رؤية 32 درجة

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل

• فتحة عدسة F2.2، زاوية رؤية 80 درجة

المعالج

Exynos بدقة 2400 تصنيع 4 نانومتر

الذاكرة والتخزين

8 + 128 جيجابايت

8 + 256 جيجابايت

8 + 512 جيجابايت

قد تختلف خيارات التخزين والتوفر حسب مزوّد الخدمة أو البلد أو المنطقة. وقد تختلف السعة المتاحة فعلياً بحسب البرامج المثبّتة مسبقاً.

البطارية

4,900 مللي أمبير في الساعة (نموذجية)

*تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية لدى جهة خارجية. وتشير القيمة النموذجية إلى متوسط السعة المُقدّرة مع أخذ التفاوت في سعة البطارية بين العينات التي تم اختبارها وفقاً لمعيار IEC 61960 بعين الاعتبار. السعة الاسمية (الحد الأدنى) هي 4,755 مللي أمبير. وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى.

الشحن*

الشحن السلكي*: شحن حتى 65% في حوالي 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة 45 واط**

الشحن اللاسلكي السريع*

ميزة مشاركة الطاقة لاسلكيًا**

*الشحن السلكي متوافق مع تقنيتي QC2.0 و AFCPD.

**يُباع شاحن 45 واط بشكل منفصل. يُرجى استخدام الشواحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط.

***الشحن اللاسلكي متوافق مع معيارWPC.

****تقتصر ميزة مشاركة الطاقة اللاسلكية على هواتف سامسونج الذكية أو هواتف من علامات تجارية أخرى تدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، مثل: Galaxy Z Fold7، Galaxy Z Flip7، سلسلة S25، S25 edge، Galaxy Z Fold6، Z Flip6، سلسلة S24، Z Fold5، Z Flip5، سلسلة S23، Z Fold4، Z Flip4، سلسلة S22، Z Fold3، Z Flip3، سلسلة S21، Z Fold2، Note20 Ultra، Note20، سلسلة S20، Z Flip 5G، Z Flip، Note10+، Note10، S10 5G، S10+، S10، S10e، S10 Lite، Fold، S9، S9+، S8، S8+، S8 Active، S7، S7 edge، S7 Active، S6، S6 edge، S6 Active، S6 edge+، Note9، Note8، Note FE وNote5.

وتتوفّر أيضاً مع بعض الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج مثل: Galaxy Buds3، Buds3 Pro، Buds FE، Buds2 Pro، Buds2، Buds Pro، Buds Live، Galaxy Watch Ultra، Watch6، Watch5، Watch5 Pro، Watch4، Watch4 Classic، Watch3، Watch Active2، Watch Active، Gear Sport، Gear S3، وGalaxy Watch.

إذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، فقد لا تعمل ميزة مشاركة الطاقة اللاسلكية. كما قد لا تعمل مع بعض الإكسسوارات أو الأغطية أو أجهزة العلامات التجارية الأخرى أو بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء. وقد تؤثر مشاركة الطاقة على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، وذلك حسب بيئة الشبكة.

نظام التشغيل

Android 16

One UI 8

الشبكة والاتصال

5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4

*يتطلب الاتصال بشبكة 5G المثلى، ومتوفر في أسواق محددة. يُرجى مراجعة مزوّد الخدمة لديك للتحقق من مدى التوفر والتفاصيل. قد تختلف سرعات التنزيل والبث حسب مزوّد المحتوى، وجودة الاتصال بالخادم، وعوامل أخرى.

**يتفاوت توفر طراز LTE حسب السوق ومزوّد الخدمة. وقد تختلف السرعة الفعلية بناءً على السوق، ومزوّد الخدمة، وبيئة الاستخدام.

***قد يختلف توفر شبكة Wi-Fi 6E حسب السوق، ومزوّد الشبكة، وبيئة المستخدم. يتطلب اتصالاً مثالياً، وجهاز راوتر يدعم Wi-Fi 6E.

مقاومة الماء

IP68

*تصنيف IP68: مقاوم للماء والغبار وفقًا لظروف اختبارات مخبرية على عمق يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. يجب شطف الجهاز وتجفيفه جيدًا بعد تعرضه للماء. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو في المسبح. مقاومة الماء والغبار ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت نتيجة الاستخدام العادي وعوامل التآكل الطبيعية.

الألوان

كحلي، أسود لامع، أبيض، أزرق ثلجي*

قد تختلف توفر الألوان حسب السوق أو المنطقة أو مزوّد الخدمة.

*قد تختلف المواصفات حسب السوق.

*جميع الوظائف والميزات والمواصفات وغيرها من معلومات المنتج الواردة في هذا المستند – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفوائد، التصميم، التسعير، المكونات، الأداء، التوفر، وإمكانات المنتج – قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.