7 قُصّر يُبحرون في اتجاه اسبانيا على متن قارب مسروق..ما القصة؟..

تداولت وسائل إعلام ومواقع إخبارية، مقطع فيديو يظهر فيه 7 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة وهم يبحرون على متن قارب من الجزائر في اتجاه السواحل الاسبانية، ممّا أثار موجة استنكار وغضب واسعة.

وجدّت الواقعة يوم السبت الماضي، حيث انطلقوا على متن قارب بمحرك من شاطئ “تمنفوست” البحري شرق العاصمة الجزائر، وانطلقوا به، نحو إسبانيا، مستخدمين تطبيق خرائط على الهاتف الجوّال.

وقالوا “إنّ رحلتهم هذه هي الثانية بعد أولى فاشلة السنة الماضية”، وإنهم “يشتغلون منذ الصغر في البحر” ما أتاح لهم التعرف على سبل التنقل لمسافات تزيد عن 270 كيلومترا”، وفق ما نقلته “العربية”.