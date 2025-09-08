عاجل/ هذه الدول تعتزم الاعتراف بفلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..

ستهيمن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين على القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تفتتح رسميا في نيويورك الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر.

وسيتم الانتهاء من قائمة الدول المُعتَرِفة خلال مؤتمر فرنسي – سعودي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في 22 سبتمبر.

كما سيقوم القادة الأفراد بإعلان قراراتهم رسميا من على منصة الجمعية العامة خلال جلسات “النقاش العام” التي تُعقد من 23 إلى 29 سبتمبر.

أما قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت الاعتراف حتى الآن، فتضم: بلجيكا، فرنسا، ومالطا، بينما قالت كل من فنلندا، لوكسمبورغ، والبرتغال إنها “تدرس الأمر”.

ومن المتوقع أن تنضم أستراليا، كندا، والمملكة المتحدة إلى الدول المعترفة، بينما قالت اليابان ونيوزيلندا إنهما “تدرسان الأمر”.

أما الدنمارك فلن تعترف في الوقت الحالي، لكن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن حذر نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس يوم الأحد، قائلاً إن إسرائيل “لا تملك حق الفيتو” على قرارات الدنمارك المستقبلية.

يذكر أنه في نهاية جويلية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 سبتمبر. ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا.

وترأس الرياض وفرنسا مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق يونيو المنصرم، بزخم واسع وتوافق عالمي على تسوية “عادلة” للقضية الفلسطينية وإدانة “تجويع غزة”.

بدورها، اعتمدت الأمم المتحدة مقرراً شفوياً باسم السعودية وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين، بالتوافق دون التصويت.

