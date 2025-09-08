عاجل/ افتتاح مصنع صيني لصناعة مكونات السيارات ببن عروس

تمّ اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 ببرج السدرية في ولاية بن عروس، افتتاح أوّل مصنع للمجمع الصيني Jetty Automotive Technology المتخصّص في صناعة مكونات السيارات، وذلك بحضور وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب والسلطات الجهوية والرئيس المدير العام للمجمع وعدد من المسؤولين والشركاء الناشطين في المجال.

ويعدّ هذا المصنع أول استثمار للمجمع Jetty Automotive Technology عبر مؤسسته Jieyi Automotive Technology التي تمّ إحداثها بتونس في مارس 2025، بكلفة تناهز 24 مليون دينار.

ويختص المصنع في إنتاج كابلات السيارات عالية الجودة وهو ما سيدعم جهود التنمية الصناعية ويضمن توفير فرص عمل جديدة، حيث من المنتظر أن يؤمن 700 موطن شغل إضافية خلال سنة 2026.

وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، أنّ هذا المشروع سيساهم في مزيد توطيد العلاقات الاقتصادية التونسية الصينية ودعم استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاعات الصناعية الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي الرفيع، سيّما وأنّ هذا المجمع سيساهم في مزيد استقطاب استثمارات كبرى في تونس.

وتطرّقت إلى دور هذا المشروع في تعزيز تنافسية قطاع صناعة المعدات السيارة ومكوّناتها، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة التي نجحت خلال العشرية الأخيرة في تسجيل نسبة نمو سنوية في حدود 12% ويوفّر حوالي 120 ألف موطن شغل موزّعة في أكثر من 300 مؤسسة.