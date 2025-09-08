الليلة: أمطار بهذه الولايات مع إمكانية تساقط البرد

يتواصل بقية هذا اليوم وبداية الليل نشاط الخلايا الرعدية بالوسط ومحليا الشمال وبجهتي صفاقس وقابس، وتكون مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

ويكون الطقس عموما مغيما جزئيا بأغلب الجهات والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وقوية نسبيا قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 26 و32 درجة وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية والبحر قليل الاضطراب فمحليا متموج بالسواحل الشرقية.