بسبب الكسكسي: رئيس بلدية مرسيليا يتلقّى تهديدات بالقتـل!!

قال رئيس بلدية مرسيليا بينوا بايان، في تدوينة على منصة “إكس” الأحد، إنه تعرض لتهديدات بالقتل لمجرد “تناوله الكسكس” خلال مشاركته في مهرجان الطهي بمرسيليا الذي سلط الضوء على الكسكس.

وكتب المسؤول المنتخب معلقا على لقطة شاشة لتدوينة مجهولة: “بعد أن تم تهديدي بالقتل بسبب تناول الكسكس في مهرجان الطبخ في مرسيليا، لن أستسلم أبدا على الإطلاق”. وتضمن المنشور صورة لرجلين مسلحين ملثمين يحيطان برجل معصوب العينين على وشك الإعدام. وكتب صاحب المنشور: “بايان يا مسكين!.. هذا الأحمق المفيد للإخوان المسلمين سيكون من أوائل المستفيدين عندما يُستخدم كنقطة انطلاق لهم.. يا له من هراء!”.

وعلى موقع “إنستغرام”، شارك بينوا بايان أيضا رسالة أخرى اعتبرها تهديدا، حيث كتب أحد مستخدمي الإنترنت بنبرة ساخرة “قريبا سيكون في الشواء”. وردا على ذلك، أكد عمدة مرسيليا أنها “مدينة للعيش المشترك”، مضيفا “سنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار ذلك رغم الترهيب، سواء من اليمين المتطرف أو غيره”.

من جهته، أعرب “اتحاد الشباب الاشتراكي” في بوش دو رون، وكذلك نائب حزب العمال الفرنسي سيباستيان ديلوغو، عن دعمهما لبينوا بايان. جدير بالذكر أن بينوا بايان شارك في مهرجان “Cous Cous” وهو مهرجان طهي ينظم بالشراكة مع مدينة مرسيليا.

ووفقا لموقعه الإلكتروني، يهدف المهرجان إلى استكشاف نكهات وتنوعات وأصوات هذا الطبق الرائع متعدد يالثقافات، وخصص المهرجان هذا العام للحمص الذي يعد مكوّنا أساسيا في العديد من أطباق الكسكسي”.

وكالات