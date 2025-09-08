البنك الدولي يؤكّد إلتزامه بتعزيز الشراكة مع تونس.. #خبر_عاجل

اكدت المديرة الإقليمية للبنية التحتية بمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى لقائها الاثنين وزيرة الصناعة و المناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب التزام البنك بتعزيز الشراكة مع تونس بما يساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في تنويع مصادرها الطاقية.

وأشادت المديرة الإقليمية للبنية التحتية بالبنك الدولي Almud Weitz التي تؤدي أول زيارة عمل إلى تونس، بالجهود التي تقوم بها هياكل الوزارة لتطوير البنية التحتية الطاقية .

وتم الاطّلاع على التّقدم المنجز في تنفيذ عدد من المشاريع التي يموّلها البنك في قطاع الطاقة على غرار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)ومشروع تطوير الشبكة الوطنية للكهرباء.

كما تمّت مناقشة التحديات التقنية واللوجستية التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع وسبل تذليلها عبر مزيد التنسيق والتعاون المشترك هذا بالإضافة إلى التباحث بخصوص برامج العمل للفترة القادمة.

وثمنت الوزيرة مستوى التعاون الثنائي مع مجموعة البنك مشيرة إلى أهمية الاستفادة من خبرات البنك وتطوير التعاون لاحداث مشاريع جديدة تعتمد على الطاقات النظيفة وتخفض من انبعاث الكربون والغازات الدفيئة.