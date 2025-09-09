عاجل/ النهضة تُصدر بيانا بخصوص حادث سفينة اسطول الصمود بسيدي بوسعيد

عبّرت حركة النهضة، في بيان اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، عن ”تضامنها الكامل مع أسطول الصمود، وحيّت المشاركين فيه الذين جعلوا من الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية رسالةً إنسانية سامية”.

وأكدت حركة النهضة ”دعمها الثابت لكل المبادرات السلمية والإنسانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.

و دعت إلى ”كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام الوطني والدولي في حادثة استهداف السفينة الإسبانية، بما يكفل حماية الأمن القومي التونسي، وصون سيادة البلاد”.

ودعت الحركة ”كل القوى الوطنية والمدنية إلى الوحدة دفاعاً عن حرمة السيادة الوطنية، ودعماً لكل جهد إنساني يناهض الظلم والعدوان و يحقق حماية الحق الفلسطيني”.

واعتبرت حركة النهضة ”أن مثل هذه الأحداث لن تثني أحرار تونس والعالم عن مواقفهم المبدئية في نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، و أنها ستظل متمسكة بحق الشعوب في الحرية والكرامة، مؤمنة بأن إرادة الحق لا تُقهر”.

يذكر ان احد اكبر السفن المشاركة في اسطول الصمود العالمي، والراسية بمدينة سيدي بوسعيد، كانت قد تعرضت لحادث اشتعال نيران على متنها، وقال عدد من منظمي الاسطول انه اعتداء بطائرة مسيرة اسرائيلية، الامر الذي نفته الداخلية التونسية مؤكدة ان الحادث تعلق باشتعال نيران في احدى سترات النجاة على متن السفينة.