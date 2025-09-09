عاجل/ بداية من اليوم: نقابات التربية بهذه الولاية في اعتصام مفتوح

اصدرت نقابات التربية بولاية منوبة، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، بيانا على اثر اجتماعها لتدارس ما وصفته بالوضع المتأزم داخل القطاعات على إثر غلق باب التفاوض والإقصاء الممنهج للهياكل النقابية، وفق تقديرها.

واعلنت نقابات اسلاك التربية بجهة منوبة، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة ابتداء من اليوم الثلاثاء، دفاعاً عن حق التفاوض، وعن كرامة الأسرة التربوية، وصونا للمدرسة العمومية.

كما دعت كافة الأسرة التربوية والنقابيين والنقابيات إلى الالتفاف حول هذا التحرك، والتعبئة المستمرة من أجل فرض مسار حواري جدي ومسؤول.

وياتي ذلك كتعبير عن “رفضها القطعي السياسة الهروب إلى الأمام والتنكر لحقها في التفاوض حول مطالبها المشروعة”.

واستنكرت نقابات التربية بمنوبة، ما اعتبرته “الإقصاء المتعمد للهياكل النقابية الشرعية من كل مسار يهم مستقبل المدرسة العمومية وظروف العمل”.

كما حملت المسؤولية الكاملة لسلطة الإشراف في ما قد ينجر عن “هذا التعنت من توتر للأجواء وتعطيل للسير العادي للمرفق التربوي”، حسب نص البيان.