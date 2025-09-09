عاجل/ تقلّبات جويّة بداية من اليوم: وزارة الفلاحة تحذّر..



اصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، بلاغا تحذيريا، اوصت من خلاله الفلاحين بأخذ الاحتياطات اللاّزمة لحماية مواشيهم والآلات الفلاحيّة والتّجهيزات ووضعها في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية وإعادة التثبت من متانة تركيز البيوت المحمية تحسبا لهبوب الرياح.

وجاء ذلك تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرّصد الجوي يتميّز الوضع الجوي، يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 ملائما لظهور خلايا رعديّة مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليّا بالوسط، وتكون مؤقتا غزيرة بولايات الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

ويتواصل نزول الأمطار مؤقتا رعديّة يوم الغد الأربعاء بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر وفي بداية الليل بولايات الشمال وجهة الساحل، حيث تتراوح كميّاتها بين 30 و50 مليمترا مع تساقط محلّي للبَرد.

كما يُنتظر هبوب رياح قويّة أثناء ظهور السحب الرعديّة لتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س، في شكل هبّات، وبالجنوب حيث تُثير محلّيا الرمال والأتربة.