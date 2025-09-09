عاجل/ هذا أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية السعودي بعد لقائه رئيس الدولة

أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود الذي يؤدّي زيارة رسمية إلى تونس، أن هذه الزيارة تعكس الرغبة المشتركة بين البلدين لتعميق التعاون الوثيق بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير، في كلمة له، عقب لقائه مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، أن تونس والسعودية تسعيان إلى تعزيز التشاور وتنسيق المواقف حيال أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

وأشاد وزير الخارجية السعودي بعمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع تونس والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات بين البلدين محلّ اهتمام من القيادة السعودية.

وشدد على موقف المملكة الداعم لكل ما فيه أمن واستقرار تونس مبرزا حرص السعودية على تأكيد دعمها المستمر لرخاء تونس وتطلعها إلى مزيد التقدم خلال المرحلة المقبلة في تعزيز مجالات التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

هذا ولفت إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين شهد تطورا خلال الفترة 2020-2024 إلى 417 مليون دولار.