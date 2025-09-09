الليلة: أمطار غزيرة ورعدية مع رياح قوية بهذه المناطق

يتميز الطقس خلال الليلة القادمة بظهور سحب رعدية مع أمطار أحيانا غزيرة و تساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط الشرقي وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات .

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ثم مضطرب بالشمال.

هذا وتتراوح الحرارة ليلا بين 25 و 31 درجة بالشمال و المناطق الساحلية و المرتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات.