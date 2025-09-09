عاجل/ اضطرابات في رحلات “تونيسار” من وإلى فرنسا

من المتوقع أن تشهد رحلات الخطوط التونسية المبرمجة غدا الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من وإلى فرنسا اضطرابات جزئية وذلك تبعا للإشعار بإضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، وفق ما أفادت الخطوط التونسية.

وأعربت الخطوط التونسية عن عميق أسفها إزاء هذا الظرف الخارج عن نطاق إرادتها، مؤكدة التزامها التام بمرافقة حرفائها وتقديم كل المساعدة اللازمة لهم.

وللمزيد من المعلومات، دعت الخطوط التونسية مسافريها إلى الاتصال بمركز النداء على الأرقام التالية:

من تونس : 81 10 77 77

من تونس والخارج ‎+216 70 019 160

فرنسا : ‎+33 1 85 15 07 81