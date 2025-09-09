عاجل/ مرصد سلامة المرور يكشف عن استعداداته للعودة المدرسية

يواصل المرصد الوطني لسلامة المرور، العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية.

وأكّد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد، على ا سنة 2025 ستكون بمثابة “ثورة تشريعية” في مجال المرور.

وأوضح العدواني، في تصريح لموزاييك، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، أنّ هذه التحديثات التشريعية تهدف إلى تحسين مؤشرات السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات، مؤكداً أن الجهود المشتركة بين مختلف الهياكل المعنية ستسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية.

وبخصوص العودة المدرسية، أشار العدواني إلى أنّ المرصد انطلق في التحضيرات منذ أكثر من شهر عبر جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها دعوة الأولياء إلى توعية أبنائهم بكيفية العبور الآمن للطريق والتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية لتفقد محيط المؤسسات التربوية وتأمينه وتحويل مداخل المدارس الواقعة على طرقات رئيسية نحو طرق فرعية أقل ازدحاما كلما أمكن ذلك إضافة إلى وضع حواجز وقائية أمام المدارس لمنع اندفاع التلاميذ إلى الشارع عند انتهاء الدروس ومطالبة السائقين بتخفيض السرعة خاصة عند الاقتراب من محيط المؤسسات التربوية.

كما أعلن العميد عن حملات توعوية مكثفة ستشمل مختلف المؤسسات التربوية على امتداد السنة الدراسية، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة المرورية لدى الناشئة وضمان عودة مدرسية سلسة وآمنة.