محرز الغنوشي: “طقس بإيقـاع رجعـت الشتويّـة”..

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوش، في تدوينة على فايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، بان “الامطار المتفرقة والرعدية تنزل حاليا بعدد من معتمديات بنزرت، باجة، جندوبة وزغوان وهي بصدد تنقلها شرقا في اتجاه تونس الكبرى وشمال ولاية نابل”.

واضاف الغنوشي في تدوينته بان طقس هذه الليلة سيكون “بايقاع رجعت الشتوية شمال البلاد”.

وكان معهد الرصد الجوي قد افاد منذ قليل، بان الطقس ليل الثلاثاء، يتميز بظهور سحب رعدية مع أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط الشرقي وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات.

وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة ليلا بين 25 و31 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر ليل الثلاثاء مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ثم مضطربا بالشمال