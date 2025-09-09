عاجل/ مسؤول اسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر للهجوم على قادة “حماس” بقطر

عاجل/ قطر تُدين هجوم اسرائيل على مساكن قيادات “حماس” في الدوحة

عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذه الشخصية في غارة على الدوحة..

عاجل/ اسرائيل تقصف قطر وتستهدف قيادات “حماس”

محرز الغنوشي: “طقس بإيقـاع رجعـت الشتويّـة”..

2025/09/09 أهم الأخبار, تونس, متفرقات

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوش، في تدوينة على فايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، بان “الامطار المتفرقة والرعدية تنزل حاليا بعدد من معتمديات بنزرت، باجة، جندوبة وزغوان وهي بصدد تنقلها شرقا في اتجاه تونس الكبرى وشمال ولاية نابل”.
واضاف الغنوشي في تدوينته بان طقس هذه الليلة سيكون “بايقاع رجعت الشتوية شمال البلاد”.
وكان معهد الرصد الجوي قد افاد منذ قليل، بان الطقس ليل الثلاثاء، يتميز بظهور سحب رعدية مع أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط الشرقي وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات.
وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة ليلا بين 25 و31 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
ويكون البحر ليل الثلاثاء مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ثم مضطربا بالشمال

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn