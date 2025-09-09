عاجل/ أوّل بيـان رسمي من “حماس” بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

قالت حركة حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال فشل في اغتيال الوفد المفاوض، المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت في بيانها: “فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء”.

وكشفت حماس عن هوية الأشخصاص الذين استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وهم:

جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية.

همام الحية (أبو يحيى) – نجل خليل الحية.

عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – مرافق.

مؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق.

أحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق.

كما أعلنت الحركة استشهاد الوكيل عريف، بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري (لخويا).

وأكدت حماس أن “محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم؛ جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية”.