محرز الغنوشي: “طقس بإيقـاع رجعـت الشتويّـة”..

عاجل/ مرصد سلامة المرور يكشف عن استعداداته للعودة المدرسية

عاجل/ اضطرابات في رحلات “تونيسار” من وإلى فرنسا

عاجل/ الهجوم الاسرائيلي على قطر: استشهاد هذه الشخصيات البارزة

عاجل/ قطر تكشف عن توقيت تلقّيها إتصالا أمريكيا بشأن الهجوم الاسرائيلي

2025/09/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، ان ما يتم تداوله بشأن ابلاغ الدوحة بالهجوم الاسرائيلي قبل وقوعه، ليس صحيحا.
واضاف المتحدث ان الاتصال الذي ورد من احد المسؤولين الامريكيين جاء لحظة الانفجارات الناجمة عن الهجوم الاسرائيلي.
يذكر ان اسرائيل كانت قد شنت هجوما على لعاصمة القطرية الدوحة، عصر اليوم الثلاثاء، استهدفت من خلاله الوفد المفاوض لحركة حماس والذي يضم قيادات بارزة.
ومن جهتها اكدت الحركة ان العدو قد فشل في اغتيال قياداتها في الدوحة، مشيرة الى ارتقاء نجل القيادي خليل الحية، وعدد من المرافقين، الى جانب احد عناصر الامن القطري.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn