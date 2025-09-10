نبيل شنوف: “رغم كل الظروف أسطول الصمود سيغادر اليوم تونس نحو غزة لكسر الحصار”..

أعلن نبيل شنوف، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، أنّ الاستعدادات متواصلة لانطلاق أسطول الصمود المتوجّهة إلى غزة، مؤكداً أنّ التنسيق جارٍ مع مختلف الأسلاك الأمنية لضمان سلامة الإبحار، فيما يبقى توقيت الخروج مرتبطاً بالظروف الجوية التي تتم متابعتها لحظة بلحظة.

وأضاف شنوف، في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم، أنّ القافلة متوجّهة إلى غزة “مهما كانت الظروف”، مشدّداً على أنّ المشاركين يتمتّعون بمعنويات مرتفعة ولا مجال للتراجع عن الهدف المتمثل في كسر الحصار.

وكشف المتحدث أنّ 36 سفينة جاهزة للإبحار، بينها 16 قادمة من إسبانيا، فيما تتوزّع البقية بين تونسية وغير تونسية، على أن يلتقي الأسطول في عرض البحر مع 20 سفينة إيطالية وسفينتين من اليونان. كما تم تحديد موعد الإبحار في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم.

وأشار شنوف إلى أنّ الدولة التونسية سهّلت مختلف الإجراءات اللوجستية والإدارية لإنجاح هذه المبادرة، لافتاً إلى أنّ الرحلة البحرية نحو غزة ستستغرق ما بين 8 و10 أيام.