عاجل/ قبل سويعات من انطلاق أسطول الصمود نحو غزة: اتحاد الشغل يوجه هذه الرسالة..

2025/09/10 الأولى, المصدر, مجتمع

وجه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 رسالة الى المناضلات والمناضلين المشاركين في أسطول الصمود لفك الحصار على غزة ووقف حرب الابادة على الشعب الفلسطيني.

وحيا الاتحاد في رسالته المشاركين مؤكدا ان مهمتهم النبيلة ليست سهلة والمخاطر التي تحدق بهم كثيرة والتهديدات لا تتوقف وأيضا حملات التشكيك والشويه مستمرة ولكن هذا لن يثنيهم ولن يزعزع موقفهم الراسخ بالحق الفلسطيني الغير قابل للتصرف.

واكد الاتحاد وقفوه لدائم الى جانب المشاركين في أسطول الصمود والى جانب الشعب الفلسطيني الأبي في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.

 

