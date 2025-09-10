إصدار قرار بالرائد الرسمي يمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات فرد الشعر المحتوية على حامض الجـﻼيوكسيليك

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، إعــﻼنا من وزراء التجارة وتنمية الصادرات والصحة والداخلية والمالية يتعلق بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات فرد الشعر المحتوية على حامض الجـﻼيوكسيليك (acide glyoxylique).

وقرر وزراء التجارة وتنمية الصادرات والصحة والداخلية والمالية، في هذا الخصوص ما يلي :

1/ يمنع صنع أو توريد أو خزن أو عرض أو عرض للبيع أو توزيع ولو بصفة مجانية أو بمقابل منتجات فرد شعر تحتوي على حامض الجـﻼيوكسيليك،

1/ يتم حجز منتجات فرد الشعر التي تحتوي على حامض الجـﻼيوكسيليك وإتـﻼفها على نفقة المزود طبقا ﻷحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

3/ يتم سحب المنتجات غير مطابقة ﻷحكام هذا اﻹعـﻼن من مختلف مسالك التوزيع، ويتحمل المصنعون والموردون والموزعون المصاريف المتعلقة بسحبها.

4/ يتعين على المصنعين والموردين والموزعين احترام ما جاء بهذا اﻹعـﻼن ويتعرض كل مخالف ﻷحكامه للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

5/ يبدأ العمل بهذا اﻹعـﻼن من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.