بورصة تونس تتوج بجائزة افضل بورصة افريقية في نشر الثقافة المالية

اعلنت بورصة تونس، الاربعاء، عن فوزها بجائزة افضل بورصة افريقية لنشر الثقافة المالية، وذلك اثر اعلان نتائج جوائز Euromoney Capital Markets Awards 2025

وتمثل هذه الجائزة، وفق بلاغ تلقت “وات”، نسخة منه، اعترافا بالمجهودات المبذولة من قبل بورصة تونس في مجال التوعية ونشر الثقافة المالية التي تهدف إلى تبسيط مفاهيم وآليات السوق المالية من العموم والمستثمرين ومختلف المتعاملين في المجال المالي

كما سيساهم هذا التتويج، بحسب المصدر ذاته، في تعزيز استراتيجية بورصة تونس الرامية إلى تدعيم الشفافية في المعاملات في السوق المالية وتعزيز الابتكار ونشر الثقافة المالية لمختلف الفئات، وهو ما يؤكد دورها كفاعل أساسي في مجال نشر الثقافة المالية على مستوى القارة الافريقية

وعملت بورصة تونس منذ سنوات على تدعيم مبادراتها التوعوية من أهمها ، وضع برنامج لنشر ثقافة سوق المال والذي يستهدف العديد من الفئات مع تطوير أدوات تعليمية خاصة بكل فئة وإطلاق أول منصة تعليمية عبر الانترنت في افريقيا مجانية وآمنة لتسيير النفاذ إلى برامج تعليمية متنوعة وحديثة

كما اطلقت بورصة تونس منصة Myinvestia وهي مسابقة تداول افتراضي عبر الاستثمار في البورصة مجانية ومفتوحة للجميع، تتيح للمشارك خوض تجربة فريدة في عالم الاستثمار دون أي مخاطر مالية، الى جانب إعداد برامج تعليمية وندوات لفائدة الطلبة والتلاميذ

كما أبرمت بورصة تونس شراكات مع الجامعات والمدارس والجمعيات المهنية، بهدف نشر الثقافة المالية والقيام بحملات توعوية لتعزيز الثقة والشفافية لدى المستثمرين والشركات

وتعد Euromoney احدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المعلومات والتحاليل المالية، وتعمل على نشر تقارير سنوية وتصنيفات وجوائز مرجعية في مجالات أسواق المال والمصارف المالية بشكل عام

وتسند الشركة سنويا جوائز Euromoney Capital Markets Awards لتسليط الضوء على المؤسسات المالية والبورصات والفاعلين في الاسواق المالية الذين يتميزون بالاداء والابتكار والالتزام بتطوير الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم