عاجل/ إختناق أكثر من 30 شخصا بغازات المنطقة الصناعية بقابس: المجلس المحلّي بغنّوش يطالب بفتح تحقيق..

تسبّبت غازاتانبعثت من المنطقة الصناعية بقابس ليلة البارحة (الثلاثاء الاربعاء) في إصابة أكثر من 30 مواطنا ومواطنة من غنّوش بالإختناق ممّا استوجب نقلهم إلى مركز الصحة الأساسية بالجهة لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما جاء في بيان أصدره المجلس المحلي بغنّوش.

وندّد المجلس المحلي بغنّوش في بيانه الصادر الليلة الماضية بالإنتهاكات البيئية الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتي تمسّ حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة وصحية وتعدّ خرقا للدستور والمواثيق الدولية ، مبيّنا أن استمرار هذه الإنتهاكات من شأنه أن يعرض حياة وسلامة الأهالي وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى إلى الخطر.

وحمّل المجلس في ذات البيان الشركات الصناعية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عما يحدث من جرائم بيئية وصحية مطالبا بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات ومحاسبة المتسببين فيها مع الزام المؤسسات الصناعية باحترام المعايير البيئية والصحية مطالبا بنتائج البحث المتعلق بحادثة أفريل 2024 المماثلة لحادثة ليلة يوم 9 سبتمبر 2025.

وطالب المجلس بإيجاد حل جذري ودائم للملف البيئي بتنفيذ القرارات السابقة والمتعلقة بتفكيك الوحدات الملوثة (المجلس الوزاري المنعقد في 29 جوان 2017 ) وبإيجاد بدائل إنتاج نظيفة تحترم الحق في الصحة والبيئة السليمة وباحداث لجنة جهوية مشتركة تضم المجتمع المدني والسلط المحلية وخبراء بيئيين لمتابعة الوضع البيئي والصحي بصفة دورية.

ودعا المجلس إلى ضرورة الارتقاء بمركز الصحة الأساسية بغنوش إلى مستشفى محلي وتمكينه من كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحسين خدماته والتكفل بالحالات الطارئة الناتجة عن التلوث الصناعي وإطلاق برنامج وطني للعدالة البيئية بولاية قابس لحماية حق الأهالي في بيئة نظيفة وآمنة وإلى تعميم محطات مراقبة الهواء ونشر نتائجها للعموم بصفة شفافة إلى جانب تخصيص صندوق للتعويضات لفائدة المتضررين من التلوث الصناعي يقع تمويله من الشركات الملوثة.

ويشار إلى أن حوادث الإختناق بالغازات المنبعثة من المنطقة الصناعية قد تكررت في السنوات الأخيرة حيث شهدت مناطق بوشمة وشاطئ السلام حوادث مماثلة للحادثة التي شهدتها الليلة الماضية مدينة غنوش.