عاجل/ نشرة متابعة: أمطار غزيرة بعدد من الولايات ورياح قوية تتجاوز 80 كلم/س..

يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر وفي بداية الليل بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى وبشمال ولايتي الكاف وسليانة وبولاية سوسة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وحسب نشرة المتابعة للوضع الجوي الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه من المنتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وقرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة.